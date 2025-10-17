"Solo quiero que devuelvan a mi hija”: Anahí denuncia a la abuela paterna y pide justicia

Una joven salteña, Anahí, relató en diálogo con InformateSalta que atraviesa un conflicto judicial y familiar por la custodia de su hija de tres años. Según su testimonio, la menor se encuentra actualmente bajo el cuidado de su abuela, quien, de acuerdo con lo que denuncia, no estaría cumpliendo con lo acordado en una guarda temporal otorgada hace dos años.

Anahí contó que la situación comenzó cuando, por dificultades económicas, aceptó entregar temporalmente a su hija a su madre, la abuela materna de la niña, mientras lograba estabilizarse laboralmente. “Habíamos firmado que iba a ser algo provisorio hasta que yo tuviera trabajo y un lugar donde vivir. Cuando eso se cumpliera, me la iban a devolver”, aseguró.

De acuerdo con su relato, tras ese acuerdo se realizaron pericias y evaluaciones sociales que resultaron favorables. Sin embargo, sostiene que, a pesar de ello, la niña no le fue restituida. “Yo la iba a ver seguido, pero empezaron los conflictos. Me denunciaron varias veces y hace poco me impusieron una orden de restricción que me impide verla”, afirmó.

Anahí manifestó además que la abuela inició un juicio para quedarse con la custodia definitiva y que en el proceso se presentaron denuncias que, según sostiene, serían falsas. “Me acusaron de cosas que no hice. Pido que vuelvan a revisar todo porque estoy desesperada, hace días que no puedo ver a mi hija”, dijo.