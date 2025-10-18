GP de Estados Unidos: Franco Colapinto largará 17° en la carrera Sprint

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, finalizó en el puesto 17 la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

Tras una buena actuación en la práctica libre, Colapinto no logró superar el corte de la Q1. Marcó un tiempo de 1:35.246, mejorando su primer intento, pero quedó a 102 milésimas de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien avanzó a la Q2 y largará 13°. Otros pilotos que tampoco superaron la primera etapa fueron Ollie Bearman (16°), Yuki Tsunoda (18°), Esteban Ocon (19°) y Gabriel Bortoleto (20°).

La carrera Sprint, que definirá el orden de largada para la competencia principal del domingo, tendrá lugar este sábado, mientras que la carrera principal se disputará el domingo a las 16:00 sobre 308 kilómetros (56 vueltas).

La clasificación de la Sprint quedó liderada por Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Colapinto buscará recuperar posiciones en la pista durante la competencia.

Esta cita marca el inicio de la gira por América de la Fórmula 1, que continuará con los Grandes Premios de Ciudad de México, San Pablo y Las Vegas.