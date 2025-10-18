Pidieron que siga detenido el joven que se llevó un colectivo y lo chocó

Se trata de un colectivo del Corredor 1, que se encontraba estacionado sobre calle Damián Torino. En horas de la madrugada el hombre formó las puertas del colectivo, lo puso en marcha y se lo llevó.

De trata de un hombre de 21 años, que está imputado por la presunta comisión del delito de robo simple y daños.

La madrugada del miércoles se llevó el colectivo por avenida Independencia en sentido este, hasta detenerse en la intersección con calle Chile, donde chocó con un contenedor de residuos. Después intentó darse a la fuga.

Según se informó el colectivo terminó con hundimiento de chapa en sector de paragolpe trasero, lado izquierdo; fractura del paragolpe delantero, de ambos lados; múltiples rayaduras; ruptura de ópticas delanteras; pequeñas deformaciones y rayadura de la rueda trasera derecha. Asimismo, se observó que las puertas del colectivo habían quedado sueltas, presumiblemente como consecuencia de la fuerza ejercida por el acusado para forzarlas al momento de ingresar.

El fiscal solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno la prisión preventiva.