Robo en un gimnasio: Tras un allanamiento logran recuperar los objetos sustraídos

La intervención fue ayer en barrio Grand Bourg a cargo de la Dirección General de Investigaciones. Los elementos fueron restituidos a su propietaria. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Ayer, personal de la División Brigada de Investigaciones 1B realizó un procedimiento en el que recuperó elementos sustraídos de un gimnasio ubicado en barrio Grand Bourg de Capital.

La intervención se originó a partir de la denuncia de la damnificada. En este contexto, con los datos aportados y a través de tareas de rastrillaje, se recuperó un televisor, dos parlantes, pendrives, una pava eléctrica, cuatro bandas elásticas, un cepillo secador, entre otros elementos que fueron restituidos a su propietaria.

Intervino la Fiscalía Penal 1.