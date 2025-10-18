Robo de celulares: Tres hombres quedaron a disposición de la Justicia

La intervención fue esta madrugada en barrio Primera Junta. Tres hombres quedaron a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal 6.

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, realizaron un procedimiento en el marco de una alerta ciudadana por la sustracción de un celular en barrio Primera Junta.

En ese contexto, con la información aportada por la damnificada se detuvo a tres hombres en inmediaciones de la cancha del mismo barrio.

Los causantes de 26, 27 y 31 años quedaron a disposición de la Justicia.

Intervinieron la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 7.

