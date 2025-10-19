Prófugo en código rojo por robo en banda fue detenido en un local comercial

Ocurrió anoche en calle 20 de Febrero en un patrullaje preventivo. Intervino la Fiscalía jurisdiccional.

Motoristas de Emergencias Policiales de Orán, verificaron la presencia de un hombre en un local comercial ubicado en calle 20 de Febrero al 600 de esa ciudad, identificando a un sujeto y detectaron que tenía pedido de captura por robo en poblado y en banda.

Se trata de un hombre de 34 años que quedó a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.