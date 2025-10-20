Tras la crecida del Bermejo y los destrozos, el paso por chalanas sigue cerrado

Tras la crecida del Bermejo y los destrozos, el paso por chalanas sigue cerradoInterior20/10/2025
El puerto de chalanas de Aguas Blancas permanecerá cerrado hasta que mejoren las condiciones de seguridad en el río Bermejo, tras la crecida que arrasó con las estructuras de embarque y dejó a cientos de personas varadas el fin de semana.
Aunque la situación comenzó a normalizarse y muchos argentinos lograron regresar desde Bolivia por el puente internacional, las playas del puerto lucen hoy desiertas y destruidas.
El cierre se mantendrá luego de los daños causados por la crecida, que se llevó las dársenas y embarcaderos precarios utilizados para el cruce informal de personas y mercancías entre Argentina y Bolivia.
En paralelo, la Municipalidad de Aguas Blancas presentará una queja formal ante la Cancillería argentina por las obras que Bolivia realizó recientemente sobre el lecho del río, consistentes en murallones de piedra o dársenas que, según las autoridades locales, podrían alterar el cauce del Bermejo y provocar consecuencias hídricas y sociales en la zona fronteriza.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores realizará el reclamo por estas construcciones, que se hicieron sin consultar a la Argentina”, confirmó el interventor municipal Adrián Zigarán.