"La profesión de pediatra es vivir entre risas, mocos y vacunas", dijo Salgado

En el marco del Día del Pediatra, el doctor Antonio Salgado dialogo con Informate Salta y reflexionó sobre el valor humano y profesional de una de las especialidades más queridas y también más desafiantes de la medicina.

“Acordate que detrás de cada niño hay una mamá, hay un papá, hay una historia, y siempre el pediatra tiene la palabra que puede dar calma o esperanza. La profesión de pediatra es vivir entre risas, entre moco y vacunas”, expresó con emoción.

Salgado destacó que la pediatría no solo es una profesión, sino una forma de vida marcada por la empatía y la vocación de servicio: “También es vivir una vida distinta, una vida que te da mucha esperanza, que te lleva a diagnósticos difíciles, que te lleva a noches sin sueño. Alguien decía que es sostener la vida con una mano y la confianza de una familia con la otra”, recordó.

Desde su juventud, tuvo claro su destino: “Iba a ser pediatra desde los 12 años. Sabía que me gustaban los chicos, sanos o enfermos, y que el ser pediatra es distinto a todo. Es elegir todos los días y creer en un futuro. Eso significa la pediatría”.

Sin embargo, el médico advirtió sobre una situación preocupante:

“Hay pocos pediatras. Es una de las especialidades médicas menos retribuidas desde el punto de vista económico".

"Se presupone que de acá a diez años va a haber un déficit importante”.

Para el doctor Salgado, el desafío de la profesión también pasa por recuperar el vínculo de confianza entre médicos y familias:

“Hay que mantener la humildad suficiente para seguir aprendiendo de cada niño que te mira sin miedo. Creo que debemos intentar recuperar la credibilidad y que la gente confíe nuevamente en la opinión médica y profesional”.

En su mensaje final, el pediatra salteño recordó que detrás de cada consulta hay una historia y un futuro que cuidar: “Ser pediatra es elegir todos los días creer en la vida”.