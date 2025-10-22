Motoqueros solidarios llevan donaciones al interior de Salta

Como cada año la agrupación MAS, "Moteros, amigos y solidarios" conformada por personas de distintas provincias y ciudadas argentinas, recolectan donaciones para luego acercársela a distintos comedores y escuelas rurales.

Uno de los motoqueros solidarios contó que: "Venimos todos los años para el norte, para hacer donaciones que nos donan a nosotros. Ellos son de Lincoln, Buenos Aires y yo soy Córdoba. Ahora somos pocos pero eramos mcuhos".

Las mujeres del grupo explicaron que: "Nosotras clasificamos las bolsitas blancas, hicimos todas, le ponemos si es de niño, niña, edad, si es hombre o mujer" y detalló que la entrega ya había sido en: "Tres escuelas en Rosario de la Frontera, pero completarían 5, vamos a las rurales y a merenderos" además llevaron a La Poma y El Bordo.

En cuanto a como viven el momento, contó que: "Estamos felices, porque este año nos costó todo. Costó juntar gasoil, no conseguíamos camión, eramos 4 buscando todo, y todo nos costó el doble. Se pudo conseguir, era que veníamos el 3 pero corrímos la fecha. Pero pudimos traer las cosas, cuando vimos el camión vacío, tras la entrega, fue emocionante" cerró por Multivisión Federal.