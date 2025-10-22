Motoqueros solidarios llevan donaciones al interior de Salta

Solidaridad22/10/2025
Motoqueros1

Como cada año la agrupación MAS, "Moteros, amigos y solidarios"  conformada por personas de distintas provincias y ciudadas argentinas, recolectan donaciones para luego acercársela a distintos comedores y escuelas rurales.

Uno de  los motoqueros solidarios contó que: "Venimos todos los años para el norte, para hacer donaciones que nos donan a nosotros. Ellos son de Lincoln, Buenos Aires y yo soy Córdoba. Ahora somos pocos pero eramos mcuhos". 

Las mujeres del grupo explicaron que: "Nosotras clasificamos las bolsitas blancas, hicimos todas, le ponemos si es de niño, niña, edad, si es hombre o mujer" y detalló que la entrega ya había sido en: "Tres escuelas en Rosario de la Frontera, pero completarían 5, vamos a las rurales y a merenderos" además llevaron a La Poma y El Bordo. 

motoqueros2

En cuanto a como viven el momento, contó que: "Estamos felices, porque este año nos costó todo. Costó juntar gasoil, no conseguíamos camión, eramos 4 buscando todo, y todo nos costó el doble. Se pudo conseguir, era que veníamos el 3 pero corrímos la fecha. Pero pudimos traer las cosas, cuando vimos el camión vacío, tras la entrega, fue emocionante" cerró por Multivisión Federal. 

donaciones moto

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día