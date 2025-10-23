Urtubey advirtió sobre los riesgos de dejar que Milei tenga mayoría: “El daño puede ser irreversible”

En la víspera al inicio de la veda electoral, rumbo a los comicios del domingo venidero, el candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, estuvo en los estudios de CNN Salta -94.7 MHZ- donde reiteró que su meta será ponerle un freno a la gestión del presidente Javier Milei a través del Congreso.

Urtubey resaltó que el contexto nacional “nos obliga a ser útiles a la gente” y a construir la unidad en el peronismo, porque es la única herramienta para parar a Milei. "El daño que está generando su gobierno es enorme y algunos pueden ser irreversibles”.

Dicho esto enfatizó que, en los comicios del domingo, “no es que jugamos mucho, el domingo nos jugamos todo, jugamos ante un gobierno que va a plantear una reforma previsional donde uno no se va a jubilar más a la edad en que se jubila hoy, van a ir por la jornada laboral, las vacaciones pagas, etc… ¡van por la república, son claramente un gobierno autoritario, van a querer restringir cada vez más libertades!”.

En esa línea de críticas, expresó que la agenda del Gobierno “no es sustentable, nos damos cuenta cada seis meses, cuando tienen que pagar vencimiento de deuda y andan mendigando, ahora le tocó a EE.UU., antes fue al FMI, antes a organismos internacionales; entonces hay que cambiar el modelo económico”.

Con esta premonición, el ex gobernador de Salta puntualizó que “hay que evitar que el Gobierno tenga mayoría, hay que construir una mayoría opositora para tener una agenda diferente, si desde Salta se quiere una representación que no acompañe el ajuste de Milei, nosotros decimos que es Fuerza Patria, es la única con potencia para hacerlo, cualquier otra opción es de apoyo directo o indirecto a Milei”.

“No hay que agravar la situación de los pobres para beneficiar a los ricos”