Urtubey le pidió a los jóvenes no resignarse a que todo siga así

En Sin Vueltas, el candidato a senador por Fuerza Patria,Juan Manuel Urtubey, expresó un mensaje de preocupación por la situación social y económica del país, y llamó a los jóvenes “a no resignarse a que todo siga así”.

El también exgobernador salteño advirtió sobre las consecuencias que podrían generar las políticas del actual gobierno nacional en caso de avanzar con reformas estructurales. "Milei propone una sociedad donde si no sos productivo, no servís; la lógica del gobierno es castigar a los más débiles para que los más ricos sean más ricos”.

"No queremos resignarnos a que todo esto siga así porque no hay remedio. No es verdad que no se pueda cambiar”

“Si este gobierno avanza con la reforma previsional, con la reforma laboral y sigue castigando como está castigando a los sectores más débiles, va a romper ese tejido social que nos permitió, durante muchos años, mantener la solidaridad como un valor que amalgamaba nuestra sociedad. Si eso se rompe, después es muy difícil reconstruirlo”, expresó.

Urtubey remarcó que el país necesita un cambio profundo que ponga en el centro a las personas. “Nosotros queremos un cambio, un cambio para Salta y para la Argentina. No queremos resignarnos a que todo esto siga así porque no hay remedio. No es verdad que no se pueda cambiar”, sostuvo.

“Ese cambio requiere que las políticas que lleva adelante Milei, en sociedad con el gobierno provincial en Salta, cambien. Queremos una Argentina y una Salta donde el abuelo de uno de estos chicos pueda tener una jubilación digna, donde una persona no tenga que elegir entre tomar un remedio o comer. Eso no es la Argentina que queremos. Podemos ser mucho más que eso”, afirmó.

Insistió en que su participación electoral no responde a una ambición personal, sino a un compromiso con la provincia y el país. “Lo hago porque creo que puedo ayudar. No me interesan los cargos, ya tuve todos los cargos en Salta, soy un agradecido. Pero alguien tenía que bancar esta parada, y por eso lo estoy haciendo”, aseguró.