Salta y Tucumán fortalecen vínculos judiciales con un intercambio de experiencias

Las Cortes de Justicia de Salta y Tucumán mantuvieron un encuentro institucional en San Miguel de Tucumán con el objetivo de intercambiar experiencias sobre gestión judicial, oralidad, estadísticas, capacitación y tecnología.

La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, y la jueza de Corte María Alejandra Gauffin encabezaron la delegación salteña que visitó el Palacio de Tribunales tucumano, donde fueron recibidas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, junto a los vocales Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos.

Durante la jornada también participó el ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabino Tapia, lo que permitió ampliar el intercambio y sumar miradas de distintas jurisdicciones.

Como parte de la agenda de trabajo, las magistradas y funcionarios salteños recorrieron oficinas judiciales de primera y segunda instancia, presenciaron audiencias civiles y laborales y mantuvieron reuniones con equipos técnicos en informática y estadísticas del Poder Judicial tucumano.

El encuentro buscó fortalecer los lazos de cooperación regional y compartir buenas prácticas en la gestión de los servicios de justicia. Desde ambas Cortes destacaron la importancia de estos espacios de articulación para mejorar la atención al ciudadano y modernizar los sistemas judiciales.