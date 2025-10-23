Sigue la búsqueda de Damián: “Estamos haciendo el trabajo que tendría que hacer la Policía”

A casi una semana de la desaparición de Damián Acosta, el joven de 34 años que fue arrastrado por la corriente del canal en la intersección de avenida Independencia e Yrigoyen, su familia continúa con la búsqueda por sus propios medios ante la falta de resultados.

En diálogo con InformateSalta, su hermano Javier Acosta contó que, desde el sábado en que se enteraron del hecho, recorren el río a diario sin hallar ningún rastro. “Estamos realizando la búsqueda desde el sábado, hicimos sábado, domingo, lunes y martes solos. Desde que ingresamos al río hasta que volvimos a casa no vimos ni un solo policía en la orilla”, expresó.

Según relató, la presencia de efectivos recién se hizo visible luego de la difusión del caso en los medios. “Recién el día que hicimos las notas vimos policías. Nos acompañaron tres: el subcomisario Córdoba, un agente de la Rural y uno de Canes. Ellos sí colaboraron y se metieron al agua, pero los seis efectivos que mandaron hoy no ingresaron al río para nada. Nosotros estamos haciendo el trabajo de ellos”, sostuvo.

"Los seis efectivos que mandaron hoy no ingresaron al río para nada"

Javier agregó que no hubo participación del personal lacustre ni del CIF, a pesar de que se anunció oficialmente que las unidades especiales estaban trabajando en la zona. “No vimos nunca a la Lacustre en el agua. Es más, nunca los vimos”, aseguró.

La familia, junto a amigos, continuará mañana con la búsqueda por su cuenta. “Seguiremos buscando a mi hermano a primera hora. Tiene que aparecer”, concluyó Javier.