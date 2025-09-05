29 allanamientos por hechos violentos en Salta Capital y San Lorenzo: Hay 20 detenidos

Se realizaron 29 allanamientos en los barrios Solidaridad, La Paz, Libertad, Nueva Esperanza, Villa Primavera y Atocha.

De los operativos participaron más de 220 efectivos de las fuerzas de seguridad de la provincia, en donde estuvieron presentes el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y el jefe de Policía Diego Bustos.

Las causas penales se iniciaron ante la denuncia de vecinos por daños, lesiones, amenazas e intimidación pública en el marco de enfrentamientos violentos entre grupos antagónicos.

En Atocha fue detenido el presunto causante de graves lesiones con arma de fuego en perjuicio de un menor de 16 años, hecho registrado la semana pasada. Además, 19 personas mayores de edad más fueron detenidas involucradas en estas causas.

Se secuestraron armas hechizas, facas, droga, entre otros elementos de interés para las causas.

Intervinieron la Fiscalía Penal 6, Fiscalía Penal 2 delegación San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 4.