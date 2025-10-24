Avanza la investigación por la muerte de tío y sobrino en Tartagal: Esperan resultados de las autopsias

La Fiscalía Penal de Tartagal continúa con las tareas de investigación para esclarecer el trágico hecho ocurrido en Puesto Monteveo, Comunidad Pacará, donde dos hombres, tío y sobrino fueron hallados sin vida el pasado miércoles tras una presunta discusión.

El fiscal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, confirmó que se realizaron las autopsias en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, cuyos resultados preliminares permitirán determinar con precisión la secuencia de los hechos y el tipo de arma utilizada.

Además, se tomaron declaraciones a familiares y vecinos del lugar, quienes brindaron detalles sobre la relación entre las víctimas y el contexto en el que ocurrió el violento episodio. Según fuentes cercanas a la investigación, no se descarta que una fuerte discusión bajo los efectos del alcohol haya desencadenado el fatal desenlace.

Peritos de Criminalística y de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal continúan con el relevamiento de pruebas en la vivienda donde se hallaron los cuerpos, incluyendo rastros balísticos y huellas, con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho.