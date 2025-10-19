Actividades en el San Bernardo por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama

Hoy es el día Internacional contra el Cáncer de Mama, en ese marco, se llama a la concientización por el control y prevención.

Desde Salud, se recomienda a todas las mujeres de entre 40 y 69 años, a realizarse una mamografía cada dos años y un examen físico de mamas por parte de un profesional de la salud.

La mamografía es un tipo específico de imágenes que utiliza un sistema de dosis baja de rayos X para examinar las mamas. Es utilizada como una herramienta de exploración para detectar de manera temprana.

El cáncer de mama puede afectar a cualquier mujer, sobre todo a partir de los 50 años. Los varones también pueden ser afectados, aunque la proporción es mínima: 1 cada 100 mujeres.



El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en la Argentina, calculándose en más de 5800 los fallecimientos anuales. Cada año se detectan más de 21 mil casos nuevos de este tipo de cáncer y más del 75% de las mujeres afectadas no tienen antecedentes familiares.

Mañana lunes, el servicio de Mamografía del hospital San Bernardo llevará adelante una serie de actividades destinadas a promover la detección temprana, difundir información preventiva y sensibilizar a la comunidad hospitalaria sobre la importancia del cuidado de la salud mamaria.

Las actividades comenzarán a las 9, con un pequeño desfile rosa en el hospital, con el objetivo de visibilizar la importancia de la detección temprana de esa enfermedad que afecta a miles de mujeres en todo el mundo. Posteriormente, se compartirá un desayuno saludable con pacientes y habrá un encuentro con mujeres que inspiran.

Cabe destacar que, a lo largo del mes, las mujeres que no cuenten con obra social pueden solicitar un turno para realizarse la mamografía, comunicándose gratuitamente a la Línea de Atención Ciudadana 148.