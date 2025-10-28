Pasada ya la cosecha, ¿impacta en Salta la suba del precio la soja en el mercado mundial?

El mercado internacional de commodities se vio impulsado esta semana por las expectativas de un posible acuerdo comercial entre las dos mayores economías del mundo, lo que se tradujo en una fuerte subida del precio de la soja, novedad que generó optimismo, aunque con cautela, en el sector agropecuario de Salta.

La causa directa del alza fue la inminente reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, prevista para esta semana en Corea del Sur. El precio de la soja en el mercado de Chicago repuntó un 2,3%, quedando al borde de la barrera psicológica de los US$400 por tonelada, un máximo no visto desde octubre de 2024.

Para el contrato de la soja Posición Enero 2026, el más operado a nivel internacional, el precio escaló US$9,1, cerrando en US$398,9 por tonelada. El analista de mercados Esteban Moscariello señaló que el optimismo se debe a la esperanza de que se anuncie un nuevo acuerdo que incluya el reinicio de las compras chinas de soja estadounidense, lo cual mejoraría significativamente el panorama.

Al respecto del tema, el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, habló con InformateSalta donde dijo que la suba es una excelente noticia para el sector. No obstante, advirtió sobre el alcance real para la provincia: "Todo lo que sea mejor precio para el productor es buena noticia, habrá que ver cuántos productores hoy llegan a tener algo de grano guardado", comentó.

Figueroa explicó que muchos productores, por necesidad, "ya lo comercializaron en su momento, cuando se cosecha, cuando se salen a pagar todos los compromisos asumidos, no mucha gente tiene la espalda para aguantarlo en el tiempo al grano". Sin embargo, "algún productor puede ser que pueda aprovechar" el alza, al igual que los acopios que manejan mayores reservas de grano.

El dirigente rural destacó que la rentabilidad del campo salteño es acotada, especialmente por la distancia logística, y que cualquier factor que cambie el esquema es bienvenido. "Aquí es cuestión de competitividad, más aquí estando tan lejos del puente", subrayó Figueroa, insistiendo en que lograr una rentabilidad razonable depende de múltiples variables: el clima, los rindes, los precios y, sobre todo, la política impositiva.

Finalmente y sobre el contexto del mercado, Figueroa se refirió al impacto de los resultados electorales tras el triunfo de La Libertad Avanza. "Nuestra mirada es más local y amplia, encima después de las elecciones vemos que una gran cantidad de la población quiere seguir por el rumbo del cambio, no quiere volver para atrás". Agregó que este resultado genera una línea de previsibilidad que ya se nota en los mercados, lo que da "más tranquilidad" al sector después de un periodo de gran incertidumbre.