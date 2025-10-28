Una joven de Metán está varada en Italia, habría sido estafada por falsas gestoras de ciudadanías

Diario InfoSalta informó sobre la situación de una joven de Metán que se encuentra en Italia varada junto a su hijo y su pareja. Ahora ella y su familia realizan rifas y colectas para juntar el dinero y volver a Salta.

Apartemente dos hermanas de Metán estarían detrás de una presunta res que se dedicaría a regulariza la situación de migrantes en Italia realizando los papeles de la ciudadanía, pero los trámites no se completan.

Ella no sería la primera víctima, otra joven que pidió resguardo de identidad a Info Salta, contó que las mujeres cuentan con el presunto apoyo de otros hombres que hostigan a las víctimas. “Me colocó el arma en la cabeza porque me negué a pagar el 30% de mi sueldo”, aseguró el joven de 23 años. También habrían amenazado a su madre, en Metán, la cual radicó denuncia en la Fiscalía 2.

Modus operandi

Las víctimas entregaban presuntamente $2500 Euros, para la gestión de los papeles, algo que nunca se concretó. Algo que no solamente habría sucedido a argentinos sino también a personas de otras nacionalidades que también habría requerido sus servicios.

“Cuando quisimos recuperar nuestro dinero, nos dijo que no lo iba a devolver porque ‘ya había empezado el trámite’, aunque sabíamos que era mentira. Grabamos conversaciones y videos donde se escucha que reconoce que nos estafó. Pero ahora no tenemos dinero para pagar un abogado” relataron las víctimas.

InfoSalta logró acceder a testimonios de fuentes judiciales italianas, y aseguraron que en la Questura de Vibo Valentia ya registra 37 denuncias formales contra las hermanas, la mayoría de migrantes argentinos, peruanos y mexicanos.

Sin embargo, las autoridades enfrentan dificultades para actuar, ya que muchos de los pagos se realizaron sin contratos formales, lo que complica la presentación de pruebas.

Lorena y su familia solicitaron protección y asistencia para poder regresar a Salta, mientras tanto, organizan rifas para poder comprar sus pasajes, ante la imposibilidad de mantenerse en Italia. Si deseas colaborar puedes hacerlo al Alias: SIMIO.MOMO.92 a nombre de Lorena Celeste Ríos