Sin visitantes, "El Albo" se juega todo en Córdoba

El plantel de Gimnasia y Tiro ya se encuentra en Río Cuarto a la espera del partido decisivo ante Estudiantes, por la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Los equipos se enfrentarán este viernes a las 21 hs.

En diálogo con InformateSalta, Mauricio Chaneton, dirigente del club, aseguró que “la expectativa es la mejor” y destacó la importancia de esta instancia: “Estamos muy contentos de, después de 25 años, estar en cuartos de final de un torneo tan difícil como la Primera Nacional. Queremos hacer todo lo posible para ganar y acceder a la siguiente etapa”

El plantel viajó anoche y se instaló hoy en el Hotel Garden, donde permanecerá concentrado hasta el encuentro. “Estamos entrenando en el Club Atenas de Río Cuarto, que muy amablemente nos prestó sus instalaciones para la última práctica”, contó Chaneton.

Sobre la presencia de hinchas salteños, aclaró que no estará permitido el público visitante. “Queremos avisar que no podrán ingresar a la cancha, por eso pedimos que no viajen para evitar inconvenientes”, indicó.

Chaneton también agradeció el acompañamiento de los socios y simpatizantes durante todo el año. “El apoyo del hincha salteño fue fundamental, sobre todo el del socio fútbol que nos da una ayuda económica importante”, señaló.

Respecto al plantel, confirmó una sola baja: “La única ausencia será la de Matías Birge, que no podrá jugar por una lesión en el sóleo, pero confiamos en los chicos que estuvieron a la altura durante todo el torneo”.

El dirigente cerró con un mensaje de optimismo: “Vamos con toda la buena energía para traernos un triunfo de Córdoba”.