Se olvidó la billetera en una panadería y otro cliente se la guardó

Interior31/10/2025
robo billetera rosario

En Rosario de Lerma tuvo lugar un hecho que indignó a los vecinos, que involucró la pérdida de una billetera y la falta de empatía de otro vecino. 

Una mujer fue a comprar en una panadería, pero cuando se retiró olvidó su billetera, posteriormente otro cliente vió el objeto personal en el mostrador y se lo guardó en medio de su abrigo. 

En las cámaras de seguridad se puede observar como el hombre entra al negocio, mira para todos lados y aprovechando que la vendedora se da vuelta, toma la billetera y le dice a la joven que “va a acomodar la bici” para disimular, informó La Llave del Portal. 

En ese momento la damnificada llega a preguntar por su pertenencia delante del sujeto que seguía en el local, pero se hizo el desentendido. 

La billetera tenía dinero, tarjetas y documentación: “Da impotencia ver cómo alguien puede actuar así”, expresó la hija de la víctima al compartir las imágenes, que ya circulan para intentar identificar al responsable.

