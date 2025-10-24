Franco Colapinto se destacó en México: Quedó 9° en la primera práctica y superó a Aron

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un sólido desempeño en la primera práctica libre del Gran Premio de México. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el joven de Pilar marcó un tiempo de 1:19.331, quedando en el noveno lugar de la tanda y aventajando por más de medio segundo a su compañero Paul Aron, quien ocupó la butaca de Pierre Gasly.

La sesión, que contó con la presencia de nueve rookies, tuvo como más rápido a Charles Leclerc (Ferrari) con un registro de 1:18.380, seguido por Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Nico Hülkenberg (Haas). Colapinto finalizó a menos de un segundo del líder y fue el mejor representante del equipo Alpine.

El mejor debutante de la jornada fue el británico Arvid Lindblad, de Red Bull, quien logró un tiempo de 1:18.997 y se ubicó sexto, incluso por delante de Yuki Tsunoda.

Colapinto continuará su actividad este viernes a las 19 hs (hora argentina) con la segunda práctica libre. El sábado tendrá su última sesión de entrenamientos a las 14.30 hs y la clasificación a las 18. La carrera se correrá el domingo a las 17 hs, a 71 vueltas.