Disfraces y ventas de último momento: Así se vive Halloween en los cotillones salteños

El movimiento comercial por Halloween también se siente fuerte en los cotillones de la ciudad. Javier Terrazas, dueño de Sajan Cotillón, contó a InformateSalta que este año se notó un aumento en las ventas, aunque con compras concentradas en los últimos días.

“A comparación del año pasado, este 2025 la gente compró todo a último momento. En 2024 habían empezado con unas dos semanas de anticipación”, explicó.

"Antes era más para chicos, ahora buscan disfraces, accesorios y decoraciones para grandes también”

El comerciante destacó que cada año más salteños se suman a la celebración. “Es como que más gente se va animando, incluso los adultos. Antes era más para chicos, ahora buscan disfraces, accesorios y decoraciones para grandes también”, señaló.

Entre los productos más elegidos mencionó las calabazas, que se consiguen desde $1000, los accesorios para disfraces y la sangre falsa. También resaltó la importancia de prepararse con anticipación: “Nosotros hacemos pedidos a los proveedores meses antes, para tener stock completo y buenos precios”.

Sobre la competencia, Terrazas afirmó que muchos clientes los felicitaron por mantener precios accesibles. “Otros locales traen artículos más caros, pero en general nosotros tenemos muy buenos precios. Es una linda temporada para todos los cotillones”, concluyó.