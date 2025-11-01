El detrás de la renuncia de Francos y la reacción de Milei

El presidente Javier Milei comía junto al exmandatario Mauricio Macri cuando llegó la hora de dar a conocer el reemplazo de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. El titular del PRO, dicen, estaba al tanto de antemano de la situación. La tensión en la quinta de Olivos se trasladó a los socios de La Libertad Avanza.

Francos meditó durante todo el viernes la decisión de renunciar ante la falta de avances por parte de Milei en definir las internas en torno a su continuidad. El exjefe de Gabinete se cansó de la procrastinación de parte del Presidente y decidió su salida del Gobierno. "El jueves ya se lo notó agotado de la situación y no hubo cambios el viernes. Eso terminó de sellar su salida", le explicó a este medio uno de los colaboradores más cercanos al exministro coordinador.

Guillermo Francos dejó el Gobierno por la falta de definiciones sobre el gabinete

El exjefe de Gabinete no le dio oportunidad a Milei de pedirle que reconsidere su decisión de irse del Gobierno. La charla en la que le comunicó su renuncia fue breve. No duró más de 10 minutos. Macri presenció casi todo, aún cuando desde la Casa Rosada insistieron con la versión de que desde el mediodía Francos y el Presidente habían acordado la salida. Independientemente de eso, la decisión sorprendió todo el equipo de LLA.

Los pocos mensajes que intercambiaron los ministros de Milei eran una mezcla de felicidad y de preocupación. La primera para cortar con las especulaciones en torno a la figura de Francos ocuparon la agenda pública durante toda la semana. Uno de los colaboradores más cercanos al Presidente cerró su noche de viernes con una frase que expresó ese malestar: "No parecemos un Gobierno que haya ganado las elecciones hace menos de una semana".

La Libertad Avanza sin el dique de contención entre Santiago Caputo y Karina Milei

La preocupación entre el gabinete va en la misma línea. Sin Francos en la Casa Rosada el Gobierno perdió al mediador entre Karina Milei y Santiago Caputo. "Cuando el triángulo de hierro trabaja como un equipo se ganan elecciones, se hacen reformas y se toma la iniciativa siempre. Cuando no se hablan, se pelean o se operan aparecen las crisis. Guillermo (Francos) resolvía, entre otras cosas, ese tipo de problemas", precisó un ministro con acceso al despacho presidencial.

A diferencia de lo que sucedió con otras renuncias está vez Milei no tuvo margen para intentar contener a Francos o al menos hacerlo recapacitar su decisión. Cuando el exjefe de Gabinete se comunicó con el Presidente, antes de publicar el tuit, le dijo que la renuncia era "indeclinable". La gota que rebalsó el vaso de la paciencia de Francos fue la demora de parte del mandatario para mantener un encuentro a solas y terminar con todas las especulaciones. Algo igual a lo que buscó, sin éxito, el sábado previo a las elecciones.

Mauricio Macri estaba con Javier Milei cuando se conoció la salida de Guillermo Francos

Con tanto ruido alrededor y sin chances de hablarlo cara a cara con Milei, Francos tomó la decisión y se la comunicó al Presidente. Junto a él también renunció el ministro de Interior, Lisandro Catalán, mano derecha de exfuncionario. La necesidad de dar una respuesta rápida por parte del Gobierno generó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, sea el nuevo ministro coordinador. Algo que Karina Milei buscaba desde junio.

Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025