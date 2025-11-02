A partir de mañana se realizará un operativo de identificación en el departamento Rivadavia

Continuando con el cronograma de actividades que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde el próximo lunes se realizará un operativo de identificación en el Departamento Rivadavia, en el norte provincial.

Mañana lunes 3 de noviembre las actividades comenzarán en Alto la Sierra (Junta y Pozo El Mulato); continuarán el martes 4 en Vertientes de la Costa (Bajo Grande). El miércoles 5 el operativo se trasladará a La Curvita, mientras que el jueves 6 se desarrollará en la plaza principal de Santa Victoria Este, finalizando el viernes 7 de noviembre en Misión La Paz.

En todos los casos, los operativos iniciarán a partir de las 9 de la mañana, y a primera hora se entregarán turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $ 7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $ 18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $ 70.000 y la versión exprés, $ 150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.