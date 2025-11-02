Controversia en Chicoana: La Carta Orgánica incluiría fondos para la Iglesia

Una fuerte polémica se desató en Chicoana tras conocerse que el proyecto de la Carta Orgánica Municipal incluiría un artículo que propone mantener el apoyo económico al culto católico apostólico romano por parte del Estado local, bajo el argumento de que “forma parte de la historia y la cultura del pueblo”.

La iniciativa, segun informaron medios locales, fue confirmada por el convencional constituyente Walter “Bambino” Raposo, presidente de la Comisión de Culto, quien señaló que el texto busca “preservar la tradición católica que siempre caracterizó a Chicoana”, aunque aclaró que la propuesta “aún se encuentra en debate”.

“Nuestro pueblo siempre ha estado profundamente ligado a la fe católica. Proponemos mantener lo que dicta la Constitución provincial: libertad de culto, pero con el Estado que sostiene la religión católica apostólica romana”, explicó Raposo.

Sin embargo, la propuesta dividió opiniones dentro de la Convención Constituyente, ya que algunos integrantes advirtieron que incluir el sostenimiento económico de una religión podría contradecir el principio de laicidad del Estado establecido en la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad ante todos los credos.

Uno de los convencionales reconoció que el planteo “generó incomodidad” y subrayó la necesidad de “ser muy cuidadosos con los artículos que puedan interpretarse como privilegios para un sector religioso”.

Mientras tanto, las reuniones de la Convención se desarrollan a puertas cerradas, sin acceso a la prensa, lo que generó malestar en parte de la comunidad local, que reclama mayor transparencia en el tratamiento de los artículos del texto final.

El debate llega en un momento clave, ya que Chicoana, El Carril, Rosario de Lerma y Campo Quijano se encuentran en la etapa final de redacción de sus cartas orgánicas municipales. En el caso de Chicoana, la incorporación de un artículo vinculado al financiamiento del culto católico colocó el tema religioso en el centro de una discusión que, para muchos, remite a tensiones históricas entre tradición y laicidad.