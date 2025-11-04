Vialidad Nacional trabaja en tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 68

Los trabajos consisten en el mantenimiento de la Ruta Nacional 68 y la construcción de nuevas dársenas y paradores de hormigón entre las localidades de Cerrillos y Talapampa perteneciente al departamento de La Viña.

De igual manera, se lleva a cabo el despeje y una limpieza integral de las banquinas en distintos tramos de la traza con el fin de mejorar el escurrimiento pluvial.

En los próximos días se avanzará con la colocación de la cartelería vial, para reforzar la señalización y optimizar una mejor circulación por la ruta.