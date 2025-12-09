“Queremos una condena ejemplar”, vecinos de Aguaray pidieron justicia tras el crimen de Federico

Los vecinos de Aguaray se hicieron eco en las redes sociales por la muerte de Federico Villagra, quien fue agredido gravemente por sujetos, que ya estarían identificados.

Por este hecho la causa pasaría de lesiones agravadas a homicidio en grado de tentativa, el fiscal Jorge Armando Cazón, amplió la imputación y remitió el caso a la Fiscalía Penal Especializada, sosteniendo que hubo intención de matar.

Quienes se expidieron en las redes sociales de Mosconi Tv Color, fueron los vecinos de Aguaray, quienes pidieron justicia por Federico y acompañaron a la familia en el dolor.

Entre los mensajes más reiterados se destacaron pedidos de justicia inmediata, reclamos para que los responsables no queden en libertad y llamados a que las penas sean ejemplares.

También se expresaron muestras de impotencia y bronca por la violencia del ataque y por la sensación de impunidad que, aseguran, atraviesa a la comunidad.

“Que descanse en paz Fede y que brille la luz que no tiene fin y acompaño al dolor de la familia Villagra”, “se debe actuar ya, justicia por Federico Villagra”, “Sres. Jueces pedimos justicia, que encuentren a todos los asesinos y que la condena sea ejemplar”, “Justicia por Federico, basta de tanta impunidad”, “Justicia, justicia, justicia”, “Justicia por Federico, que no quede nadie libre, mis condolencias a la familia”, “Que impotencia da bronca espero que la justicia sea severa para estos delincuentes no puede quedar impune todo esto”.