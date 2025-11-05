Cierres por el Día del Bancario: Qué trámites se podrán hacer y cuáles no

Este jueves 6 de noviembre los bancos de todo el país permanecerán cerrados por el Día del Bancario, en conmemoración de la creación de la Asociación Bancaria en 1924, el gremio que representa a los trabajadores del sector financiero.

La jornada tiene carácter de feriado nacional para el sector, por lo que no habrá atención al público ni operaciones presenciales en sucursales.

Tampoco se podrán realizar trámites como depósitos o extracciones por ventanilla, apertura o cierre de cuentas, solicitudes de créditos ni operaciones de compra o venta de divisas, acciones o bonos.

Sin embargo, los usuarios podrán operar con normalidad a través de los canales digitales:

Home banking y apps móviles: habilitados para pagos, transferencias y consultas. Las acreditaciones podrían demorarse hasta el viernes.

Cajeros automáticos: permitirán extraer efectivo, realizar depósitos y consultar saldos.

Billeteras virtuales: plataformas como Mercado Pago o Ualá funcionarán con normalidad.

Tarjetas de crédito y débito: seguirán operativas para compras en comercios físicos y online.

Extracción de efectivo en comercios: continuará disponible en supermercados, estaciones de servicio y farmacias adheridas.

Las operaciones con cheques, fondos de inversión y movimientos bursátiles quedarán suspendidas hasta el viernes 7 de noviembre, cuando se reanuden las actividades.

En caso de que el vencimiento de impuestos, servicios o tarjetas coincida con el feriado, se trasladará automáticamente al siguiente día hábil sin recargos.

Además, el Banco Central confirmó otro cierre bancario prolongado del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, por el fin de semana largo y la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.







