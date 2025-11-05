"Por una Sopita": Lanzan una rifa para costear el cuidado de 50 animales rescatados

¡Atención, corazones solidarios! Un grupo de proteccionistas de Salta lanzó una Rifa Solidaria con el objetivo de recaudar fondos urgentes para sostener la manutención, alimentación y cuidados médicos de más de 50 animalitos que han sido rescatados de la calle.

¿De qué se trata esta rifa? Bajo el nombre "Por una Sopita, Una Patita Salta", la iniciativa apela al espíritu solidario de los salteños para cubrir los elevados costos que implica la tenencia responsable y el trabajo social que realizan en favor de los animales vulnerables y que han sufrido el accionar del hombre.

Actualmente, solo dos proteccionistas llevan la enorme tarea de hacerse cargo de este medio centenar de animales, además de continuar asistiendo a otros callejeritos que lo necesitan. Los fondos recaudados a través de la rifa son esenciales para un sinfín de gastos: pagar las deudas acumuladas en veterinarias, comprar medicación y continuar tratamientos, y cubrir los gastos de los hogares transitorios que brindan refugio a los rescatados.

El esfuerzo solidario ofrece grandes atractivos: La 2º Rifa Solidaria sortea un total de veinte premios, que van desde un servicio dental a elección, una licuadora eléctrica, una plancha de pelo profesional, hasta tecnología como un reloj smartwatch y gadgets gamer. También se sortean canastas de alimentos, bebidas y productos de uso diario, haciendo que la colaboración sea atractiva para todo el público.

Participar es muy sencillo y accesible: cada número tiene un valor de $2000, con promociones de 2 números por $3000 o 3 números por $5000, un pequeño monto que representa un gran aporte. La compra de números puede realizarse contactando al número 387 4467806. Además, los proteccionistas invitan a la comunidad a conocer su labor y el destino del dinero a través de su página de Facebook, donde documentan cada caso en curso.

El sorteo se realizará el jueves 20 de noviembre en vivo a través de la cuenta de Facebook de la organización. La colaboración de los salteños es vital para que "Una Patita Salta" pueda seguir en la primera línea de ayuda: "Ayúdanos a seguir ayudando", es el lema que guía esta noble causa que busca darle una segunda oportunidad a los animales en situación de calle.