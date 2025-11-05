¿Cuánto cuestan los fusiles semiautomáticos que habilito el Gobierno Nacional?

El Ejecutivo Nacional habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. La medida entró en vigor tras la publicación de una nueva resolución que reemplaza la prohibición previa sobre estos dispositivos.

Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, la disposición implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Ahora los civiles podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.



Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

En páginas internacionales se pueden ver las armas de asalto, en donde los precios rondan entre los 950,00 € y los 25,500 €. Algunos de los modelos son:

-Carabina Semiautomática Smith & Wesson M&P15 Sport .22LR: La carabina más conocida y difundad a nivel mundial dentro de las AR-15 por su gran fiabilidad y precisión, llega ahora en modelo SPORT, detalla el sitio web, tiene un costo de 950,00 €.

-Rifle Schmeisser AR-15 M4FL - 9 mm. Parabellum 14,5": semi-automatico es un modelo inspirado en el reconocido AR15 tan utilizado por los grandes ejercitos mundiales. Su costo es de 2483,00 €

-Carabina M&P15-22 Sport .22 LR arena: Carabina M&P15-22 Sport .22 LR arena semiautomática con plataforma AR-15 ideal para gente que se está iniciando en el mundo de las armas de fuego. El costo es de 1064,00 €