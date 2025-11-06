Buscan a un militar salteño en el Sur, salió de su trabajo el martes y desapareció

La familia de Gabriel Vera, de 27 años y oriundo de Tartagal, solicita colaboración para dar con su paradero. El joven fue visto por última vez este martes en el barrio Ciudadela, Comodoro Rivadavia.

Según informaron a medios , Gabriel reside en Km 8 y salió de su trabajo en Palazzo a las 14:00, con destino a Ciudadela. Vecinos del barrio lo habrían visto por última vez a las 17:30, vistiendo uniforme de fuerza área Argentina y mochila.

Preocupa que su celular esté apagado, lo que dificulta el contacto. La familia pide a cualquier persona que tenga información que se comunique de manera urgente con las autoridades o directamente con la familia.

Si tenes informacion comunicate al 2974082600.