Barrio Solidaridad: Absolvieron por el beneficio de la duda al acusado por el homicidio de un adolescente

Un joven que estaba siendo juzgado por el homicidio de un adolescente ocurrido en septiembre de 2024 en Barrio Solidaridad, zona sudeste de la ciudad de Salta, fue absuelto por el beneficio de la duda. La decisión fue tomada por el juez Guillermo Pereyra, quien además ordenó su inmediata libertad.

El hecho investigado tuvo lugar tras una fiesta, cuando la víctima fue agredida en la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó lesiones graves. El adolescente permaneció internado durante varios días y falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

En la audiencia de debate, el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, sostuvo la acusación contra Ariel A. M., a quien señaló como autor del delito de homicidio simple. Solicitó para él una condena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y su inclusión en el Banco de Datos Genéticos.

Por su parte, la defensa del acusado reclamó su absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, que se lo condenara por exceso en la legítima defensa, con una pena de 2 años de prisión condicional.

Finalmente, tras la valoración de la prueba producida en el debate, el magistrado resolvió absolver al imputado por el beneficio de la duda, al considerar que no se pudo acreditar con certeza cómo se produjo la agresión ni la responsabilidad penal directa del acusado.