La Policía Federal Argentina celebró su 204° aniversario con un acto en el Cabildo Histórico

El secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, y el jefe de la División Unidad Operativa Salta, Alfredo Jesús Carabajal, encabezaron el acto central por el 204° aniversario de la Policía Federal Argentina desarrollado en el patio central del Cabildo Histórico.

En su discurso, Carabajal, a cargo de la Unidad Operativa, remarcó la importante labor en conjunto que se despliega en el marco de la lucha contra el delito y destacó el nivel profesional y la constante capacitación de cada uno de los integrantes de la fuerza para velar por la seguridad de toda la comunidad.

Luego de la invocación religiosa y el minuto de silencio por los caídos en cumplimiento del deber, se entregaron premios, distinciones y reconocimientos al personal destacado en diferentes servicios.

Participaron del acto la presidente de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero Cornejo, la juez de Cámara del Tribunal Oral en los Criminal Federal, Gabriela Catalano, el jefe del Departamento Investigaciones Federales Salta, Sergio Damián Lavinia, el jefe de la V Brigada de Montaña del Ejército Argentino, con sede en Salta Ricardo Felipe Fresia , el subjefe de Policía de la Provincia, Walter Toledo, legisladores nacionales, el intendente de General Güemes, Carlos Rosso, el secretario de Salud, Martín Monerris, el subsecretario del Sistema de Emergencias 911 Salta, Norberto Mastrandrea, la directora General de Prevención de Drogas de la Secretaría de Seguridad , Johanna Valencia, el director de Aduanas Salta, Adolfo Cornejo San Miguel, el secretario de Ejecución de Sentencias, Rodrigo Martín Larrán, representantes de los consulados en Salta, invitados especiales y familiares.