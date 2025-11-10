Entre pialadas, asados y mateadas, así celebran los gauchos el Día de la Tradición

Hoy, 10 de noviembre es el Día de la Tradición, día del natalicio de José Hernández, escritor de la obra de literatura gauchesca, “Martín Fierro”, la cual expone la identidad argentina.

Por este motivo, desde InformateSalta nos comunicamos con el integrante de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Julio De los Ríos, quien nos comentó qué significa ser gaucho en tiempos modernos y cuáles son las tradiciones que continúan vivas.

“Hoy es un día muy importante para nuestra tradición, sobre todo Salta que es muy tradicionalista, que vive la esencia gaucha, la esencia cultural” dijo De los Ríos, recordando que ayer en Campo Quijano tuvo lugar un desfile gaucho en honor a este día.

“Las tradiciones son para los salteños lo más importante que hay”.

Consultado sobre que significa ser gaucho en los tiempos modernos, hizo hincapié que es gaucho quien lleva la tradición en la sangre: “Pueden cambiar los tiempos, pero nuestra esencia, el contacto con la naturaleza, los caballos, es muy importante para nosotros, especialmente para el que vive en y del campo”.

Si bien se identifica muchas veces al gaucho por la vestimenta y por su andar a caballo, no se limita solo a eso, sino también es gaucho quien cree en la palabra: “Hay personas, sobre todo en el norte donde vivimos, que todavía creemos en la palabra de las personas y eso es por la misma tradición”.

Quienes mantienen la tradición también son los jóvenes, señaló, algo que ven revalorizado en ellos, como por ejemplo los artistas, los cuales ven en la incorporación de la tradición como forma de vida una manera de prosperar en su arte.

“Las tradiciones que no pueden faltar en una jornada gaucha: una pialada, un asado y una mateada”.

Este 10 de noviembre lo que los emociona y enorgullece es el vínculo con su compañero, el caballo: “Poder ensillarlo, andar en él, no solamente por un desfile, sino estar con los animales es impagable para el gaucho”.