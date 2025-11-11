Ordenan la detención de Julio De Vido tras confirmarse su condena por la Tragedia de Once

El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la detención del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, en la que murieron 51 personas.

De Vido fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal dispuso que el exfuncionario deberá presentarse el próximo jueves a las 10 hs para hacer efectiva la detención y comenzar a cumplir la pena impuesta.

La decisión se tomó tras la resolución del máximo tribunal, que rechazó los recursos presentados por la defensa de De Vido y dejó firme la condena dictada en 2018 por el Tribunal Oral Federal 4, en el marco de la causa que investigó responsabilidades políticas y administrativas en el siniestro ferroviario.