No pudieron reanimarla, falleció la mujer que se descompensó en el centro

No pudieron reanimarla, falleció la mujer que se descompensó en el centroPoliciales11/11/2025
En la intersección de calle España y 25 de mayo una mujer se descompensó el lunes por la tarde mientras circulaba por el lugar.
Los transeúntes que circulaban por la zona la asistieron y se comunicaron rápidamente al Sistema de Emergencias 911. Una ambulancia del SAMEC llegó al lugar para realizarle tareas de reanimación, pero lamentablemente no pudieron reanimarla.
Se trata de una mujer de 65 años que falleció aparentemente por un paro cardiorrespiratorio.
