Encontraron a una persona sin vida en el Puente Wierna

Encontraron a una persona sin vida en el Puente WiernaPoliciales11/11/2025
De acuerdo a lo informado por El10TV en los alrededores del Puente Wierna encontraron el cuerpo de, aparentemente, un hombre mayor de 30 años sin vida.
La primer alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911, por lo que de inmediato se desplazaron las autoridades policiales al lugar.
En estos momentos trabaja personal especializado del CIF y la Policía de la Provincia de Salta para preservar la zona e investigar las causas del desceso. Se recomienda circular con precaución.
