Diputados piden a Nación medidas concretas para proteger el espacio aéreo del narcotráfico

La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto presentado por la legisladora Socorro Villamayor, que solicita al Poder Ejecutivo Nacional aplicar en las zonas fronterizas de la provincia medidas de protección del espacio aéreo, incluido el Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo o destrucción de aeronaves hostiles vinculadas al narcotráfico.

Villamayor sostuvo que actualmente solo existe un decreto nacional que regula el tema, el cual “tiene facilidad de ser modificado y es arbitrario comparado con una ley”.

En ese sentido, señaló que una legislación específica otorgaría mayores garantías y estabilidad en la lucha contra el tráfico de drogas, especialmente en una provincia con más de 750 kilómetros de frontera. “En el espacio aéreo se da la mayor filtración de drogas, es necesario pensar en una ley con un mecanismo que determine distintas etapas de actuación”, afirmó la diputada.

Por su parte, el diputado José Gauffin acompañó la iniciativa y consideró que una Ley de Derribo resulta una respuesta necesaria ante la situación que se vive en el norte del país. Además, cuestionó al Gobierno Nacional por la falta de información sobre el funcionamiento de los radares instalados en Salta y el escaso control sobre el espacio aéreo.

“Queremos una ley porque no queremos más casos Chocobar, donde se ponga en juicio la actuación de un piloto que actúa con sentido”, remarcó Gauffin al cerrar su intervención.