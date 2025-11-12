Con un video, Orozco mostró cómo las avionetas vuelan sin control desde Bolivia a Salta

Mientras avanza la investigación por la narcoavioneta que se estrelló en Rosario de la Frontera, el diputado provincial Gustavo Orozco volvió a poner el foco sobre el narcotráfico aéreo en Salta.

Durante la sesión en Diputados, exhibió un video en el que muestra cómo una aeronave puede despegar desde la frontera norte y atravesar toda la provincia sin ser controlada por ninguna autoridad. “Hicimos un plan de vuelo, avisamos; fuimos y nadie nos pidió nada. Podríamos haber traído lo que quisiéramos: nadie nos controló”, denunció ante sus pares.

Orozco, que lleva ocho años investigando el tema, aseguró que “el 95% de la droga entra por vía aérea” y que Rosario de la Frontera se convirtió en “uno de los puntos elegidos” por los traficantes para mover cargamentos hacia otras provincias. “Por cada avión que cae, cien pasan”, afirmó.

Durante su exposición, reclamó que el Congreso nacional avance con la llamada “ley de derribo”, a la que definió como una herramienta “extraordinaria y última” para neutralizar aeronaves sospechosas. “Esto le compete a la Nación. Si esta ley no se trata, es porque todos están prendidos”, disparó.

Además, propuso registrar y fiscalizar las fincas privadas para detectar pistas clandestinas y permitir el ingreso de las fuerzas de seguridad sin demoras judiciales. “Nadie puede aterrizar una avioneta en tu finca sin que vos lo sepas”, subrayó.

Finalmente, pidió respaldo político a las fuerzas que combaten el narcotráfico. “No se puede exigir resultados si la política no hace su parte. Salta no puede seguir siendo el corredor libre de la droga en la Argentina”, sentenció.