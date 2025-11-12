Será juzgado por homicidio el dueño de los caballos del fatal choque en la Ruta 34

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías N°7 del distrito Centro para Jesús Gregorio Burgos, acusado como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas (dos hechos) en concurso real.

El requerimiento judicial se basa en informes médicos, pericias realizadas en el lugar del siniestro y otras pruebas recolectadas durante la investigación penal preparatoria, que constituyen —según el fiscal— el grado de convicción suficiente para que la causa sea elevada a juicio.

El hecho ocurrió en junio de 2024, sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje El Prado (kilómetro 1143), cuando un auto en el que viajaban un hombre y dos mujeres colisionó con dos caballos que, según la investigación, eran propiedad del acusado.

Como consecuencia del impacto, una de las mujeres falleció y las otras dos personas resultaron gravemente heridas, siendo trasladadas de urgencia en código rojo al Hospital San Bernardo.

A Burgos, quien figura como productor ganadero, se le imputa un accionar negligente y la inobservancia de los reglamentos y normas específicas, al haber dejado los animales sueltos y sin los cuidados pertinentes en una zona próxima a la ruta nacional, generando un riesgo concreto para la circulación vehicular.