Desesperado pedido de una madre salteña, su hijo perdió el audífono en la zona del Xamena

Una familia salteña busca desesperadamente el audífono de un adolescente de 14 años que se extravió la semana pasada en las inmediaciones del Balneario Carlos Xamena, cerca del colegio San Martín.

El joven, diagnosticado con hipoacusia desde hace tres años, depende del dispositivo para su vida diaria. Su mamá, Camila, contó en diálogo con QuePasaALaMañana que el aparato se perdió a la salida del colegio y que, pese a recorrer la zona, no lograron hallarlo.

“Lo necesita para escuchar”

“Tiene 14 años y hace tres años le diagnosticaron hipoacusia. Se dio cuenta cuando quiso cargarlo y faltaba uno de los audífonos. Revisamos la escuela y los alrededores, pero no apareció”, relató la mujer, visiblemente angustiada.

El dispositivo puede ser fácilmente reconocible por su tamaño pequeño y su forma particular. La familia pide colaboración a quienes circulen por la zona o hayan encontrado un audífono, ya que resulta fundamental para que el adolescente pueda escuchar y comunicarse con normalidad.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la familia o acercarse al colegio San Martín para devolver el dispositivo.