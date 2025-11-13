Hoy es la noche de las heladerías, en Salta se sumarán dos locales

Sociedad13/11/2025
helados 2

En todo el país se realizará la semana que viene la Noche de las heladerías 2025, esta edición contrará con la adhesión de 500 locales distribuidos en todo el territorio argentino.

El evento nació hace casi una década con el objetivo de promover el consumo de helado artesanal y destacar el trabajo de los productores locales. En esta novena edición, la consigna será “El futuro es artesanal”, una frase que busca reivindicar la creatividad, la autenticidad y el valor humano detrás de cada receta.

A partir de las 19 horas, los comercios adheridos ofrecerán 2×1 en la compra de un cuarto de kilo de helado, según informaron desde la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

En Salta Capital, serán dos los locales que están en listado se trata de:

  • Los Díaz, ubicada en España 1496 Salta 
  • ROSMARI de calle Pueyrredón 202 
