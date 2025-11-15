Avanza la investigación por la muerte de un adolescente y analizan posible mala praxis

La Fiscalía de Tartagal continúa avanzando en la investigación por la muerte de un adolescente de 17 años ocurrida el pasado 20 de octubre en el hospital Juan Domingo Perón, en un caso que fue denunciado por su familia como presunta mala praxis. Las medidas dispuestas buscan determinar si existió negligencia, imprudencia o impericia por parte del personal de salud que intervino.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, informó que ya se cuenta con el informe definitivo de autopsia —realizado en junta médica— y con el estudio de anatomopatología elaborado por profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Ambos coinciden en que la muerte del adolescente se produjo por falla multiorgánica, sepsis y pelviperitonitis apendicular.

Además, se encuentran en curso otras medidas solicitadas por la Fiscalía, entre ellas el análisis completo de la historia clínica, lo que permitirá evaluar el proceder de los profesionales que lo atendieron y los protocolos aplicados desde la primera consulta hasta su fallecimiento.

Cómo fueron los hechos según la denuncia

El padre del menor denunció que el 18 de octubre llevó a su hijo al hospital local debido a fuertes dolores abdominales. Según su relato, fue atendido por la médica de guardia, quien indicó calmantes, recomendó mantenerlo en observación hasta el mediodía y posteriormente le otorgó el alta.

De regreso a su domicilio, el adolescente continuó con malestar, por lo que fue trasladado nuevamente al hospital durante la tarde. En esa oportunidad quedó internado hasta el día siguiente.

El domingo 19, cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue derivado a terapia intensiva sin llegar a ser operado. Finalmente, falleció el lunes 20 de octubre por falla multiorgánica y shock séptico.

Ante la sospecha de que el desenlace podría estar vinculado a una deficiente atención médica, el fiscal Vega ordenó desde el inicio el secuestro de la historia clínica, la autopsia en el CIF Orán y demás diligencias tendientes a establecer responsabilidades. La causa continúa en investigación.