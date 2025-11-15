Cafayate: Donde canta el duende y suena la zamba, una gresca juvenil terminó en la comisaría

La Policía de Cafayate detuvo ayer a tres adolescentes luego de una violenta gresca registrada en la vía pública, donde participaron más de veinte jóvenes de entre 14 y 18 años. El hecho ocurrió en calle Nuestra Señora del Rosario, entre Chacabuco y 25 de Mayo, en pleno casco urbano de la ciudad.

Según informó la fuerza, se enfrentaron con golpes de puño, patadas e insultos, generando una situación de incitación a la violencia que alertó a vecinos de la zona. El incidente se produjo alrededor de las 16:30, momento en el que recursos policiales arribaron al lugar. Ante la presencia de los uniformados, el grupo se dispersó rápidamente en diferentes direcciones.

Minutos después, una camioneta policial logró interceptar a tres de los involucrados en calle Etchart, quienes fueron trasladados a la dependencia para labrar las correspondientes actuaciones contravencionales por desorden e incitación a la violencia en la vía pública.

Los demorados son un joven mayor de 18 años, un adolescente de 17 y otro de 14 años. La Policía trabaja para individualizar al resto de los participantes, la mayoría menores de edad oriundos de distintos sectores de Cafayate.

Tras el episodio, se reforzó la presencia policial en la zona y se dispusieron recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad para evitar nuevas concentraciones de grupos juveniles.