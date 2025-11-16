Quiso agarrar la pala y no llegó lejos: Infantería lo detuvo en zona sur

Efectivos del Departamento Infantería demoraron el sábado a la mañana a un joven que circulaba a pie en la zona sur de la ciudad transportando diversos elementos cuya procedencia no pudo justificar. El procedimiento se realizó en el marco de una alerta por la sustracción de herramientas de una vivienda en barrio Campo Nuevo.

La intervención ocurrió en inmediaciones de barrio Santa Ana III, donde el sospechoso fue identificado mientras trasladaba palas, cables, un pico, un martillo, una cuchara de albañil, una ruleta, una llana dentada metálica y otros elementos presuntamente sustraídos. Ante la imposibilidad de acreditar propiedad o procedencia, se procedió al secuestro de todas las herramientas.

El joven fue puesto a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente, que continuará con las actuaciones para determinar si los objetos coinciden con los denunciados como robados.

El procedimiento se suma a otras intervenciones recientes de Infantería en distintos puntos de la provincia, en el marco de acciones preventivas contra delitos contra la propiedad.