Día del Niño Prematuro: Causas, riesgos y derechos del recién nacido

Desde el 2009, cada 17 de noviembre es el Día Mundial del Niño Prematuro. La fecha fue instituida para visibilizar el nacimiento prematuro y el alto riesgo de mortalidad que supone.

La prematuridad es la principal causa de ingreso a unidades de cuidados intensivos neonatales y tiene una marcada influencia sobre la mortalidad infantil, es decir en menores de cinco años.

Se trata de una condición biológica con prevalencia en aumento a nivel mundial, que implica largos períodos de recuperación y seguimiento.

Se considera que un nacimiento es prematuro cuando ocurre antes de las 37 semanas de gestación y el recién nacido pesa menos de 2,5 kilos. Además, los nacidos con 32 semanas de gestación o con un peso inferior a 1,5 kilos, son considerados de alto riesgo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros en el mundo. Ese Organismo estima que las complicaciones relacionadas con el nacimiento prematuro causan alrededor de un millón de muertes anuales.

Hay riesgo de parto prematuro cuando:

La madre es menor a 18 años o mayor a 35

Ya tuvo partos prematuros

Ha tenido embarazos múltiples

Padece obesidad, diabetes, hipertensión arterial, trombofilia o patologías del embarazo, como preeclampsia.

Prematuros argentinos

Se calcula que, en el país, por día nacen 20 bebés prematuros con un peso por debajo de los 1500 gramos, de los cuales sobreviven sólo la mitad. Por año, la cifra de partos prematuros en la Argentina alcanza a los 8 mil, según datos estadísticos oficiales del 2024, lo que incide en los índices de mortalidad infantil, ya que aproximadamente el 50% de los nacidos prematuros no sobrevive.

Los especialistas afirman que la gran mayoría de las muertes por prematurez son prevenibles, ya que es posible conocer las causas para un parto adelantado mediante el adecuado control del embarazo.

Derechos

En el 2010 se definieron diez derechos esenciales de todo recién nacido prematuro y su familia. En ese marco, se afirma que la prematurez se puede prevenir con control médico del embarazo, al que tiene derecho toda mujer.

Los prematuros tienen derecho a nacer y ser atendidos en lugares adecuados; a recibir atención acorde a sus necesidades, considerando el tiempo de gestación, el peso al nacer y sus características individuales.

Es derecho del prematuro recibir cuidados de enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia; ser alimentado con leche materna y protegido contra la ceguera por retinopatía.

Los prematuros de alto riesgo tienen derecho a acceder, luego del alta neonatal, a controles especiales de seguimiento de su salud. La familia tiene derecho a ser informada y participar en las decisiones sobre la salud del niño prematuro durante la atención neonatal y pediátrica.

El recién nacido prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo y a ser integrado socialmente como toda persona.