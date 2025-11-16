Dos vendedores detenidos por ofrecer objetos robados en la vía pública

Dos vendedores detenidos por ofrecer objetos robados en la vía públicaPoliciales16/11/2025InformateSalta
Ocurrió ayer en calle Alvarado y Catamarca. Secuestraron herramientas, una máquina de cortar pelo, cuchillos, entre otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana realizaron un procedimiento ayer en calle Alvarado y Catamarca, en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, por personas ofreciendo elementos en la vía pública, aparentemente mal habidos.
En ese contexto, demoraron a dos hombres de 21 y 24 años y secuestraron una máquina de cortar pelo, herramientas, dos cuchillos, entre otros objetos, de los cuales no supieron justificar su procedencia.
Intervino la Fiscalía Penal 2.
Te puede interesar
Detienen en La Merced a un hombre con pedido de captura por narcotráfico
InformateSaltaPoliciales16/11/2025
Tres detenidos por tenencia ilegítima de armas de fuego
InformateSaltaPoliciales16/11/2025
La Policía reforzó controles en barrios del macrocentro y labró 19 contravenciones
InformateSaltaPoliciales15/11/2025
Megaoperativo policial: Allanan 8 viviendas, detienen a 4 personas y secuestran armas
InformateSaltaPoliciales15/11/2025
Lo más visto