Dos vendedores detenidos por ofrecer objetos robados en la vía pública

Policiales16/11/2025InformateSaltaInformateSalta
Vendedores ambulantes detenidos 01

Ocurrió ayer en calle Alvarado y Catamarca. Secuestraron herramientas, una máquina de cortar pelo, cuchillos, entre otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana realizaron un procedimiento ayer en calle Alvarado y Catamarca, en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, por personas ofreciendo elementos en la vía pública, aparentemente mal habidos.

Vendedores ambulantes detenidos 02

En ese contexto, demoraron a dos hombres de 21 y 24 años y secuestraron una máquina de cortar pelo, herramientas, dos cuchillos, entre otros objetos, de los cuales no supieron justificar su procedencia.

Intervino la Fiscalía Penal 2.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día