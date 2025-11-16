Dos vendedores detenidos por ofrecer objetos robados en la vía pública

Ocurrió ayer en calle Alvarado y Catamarca. Secuestraron herramientas, una máquina de cortar pelo, cuchillos, entre otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana realizaron un procedimiento ayer en calle Alvarado y Catamarca, en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, por personas ofreciendo elementos en la vía pública, aparentemente mal habidos.

En ese contexto, demoraron a dos hombres de 21 y 24 años y secuestraron una máquina de cortar pelo, herramientas, dos cuchillos, entre otros objetos, de los cuales no supieron justificar su procedencia.

Intervino la Fiscalía Penal 2.