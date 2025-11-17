Piden juicio para sujeto acusado de golpear, ahorcar y sacarle un diente a su expareja

Un caso por violencia de género se encuentra a un paso de ser elevado a juicio en el Valle de Lerma, luego que el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, solicitó la elevación de la causa contra un hombre de 33 años, oriundo de Campo Quijano, acusado de atacar brutalmente a su expareja, provocándole graves lesiones, y de amenazar también a la hermana y a la madre de la víctima.

¿Qué pasó? Según informó La Llave del Portal, todo comenzó el 4 de diciembre de 2024 en el barrio San Roque donde, en base a la denuncia, una de las hermanas de la víctima llegó al domicilio y encontró una escena impactante: la joven estaba tirada en el piso, mientras su expareja la sujetaba y la asfixiaba.

Cuando la hermana intentó intervenir para detener la agresión, el hombre reaccionó violentamente, empujándola y profiriendo amenazas contra ella. Minutos después, la madre de las jóvenes llegó al lugar, presenciando cómo el agresor volvía a empujar a la víctima hasta hacerla caer, y al intentar defender a su hija, la mujer también fue amenazada con represalias dirigidas a toda la familia.

A consecuencia de la brutal agresión, la víctima debió ser asistida de urgencia en el hospital, donde los médicos verificaron las graves lesiones: presentaba hematomas, excoriaciones y la pérdida de un diente, producto de los golpes propinados con los puños en la cara, además de patadas mientras estaba indefensa en el suelo. En su testimonio, la mujer también reveló que el acusado le retuvo el celular, dispositivo del cual conocía no solo las contraseñas personales, sino también las bancarias.

La causa que instruye el fiscal Escalante subraya que este hecho no fue aislado, sino que detalla múltiples episodios de violencia física y psicológica ejercida por el acusado. Los profesionales del equipo interdisciplinario que asistieron a la denunciante señalaron un grave estado de vulnerabilidad de la víctima, un factor que agrava la calificación de los delitos.

Para sostener la acusación, el fiscal Escalante presentó formalmente la lista de testigos, que incluye a las tres mujeres damnificadas, al personal médico que atendió las lesiones y al equipo interdisciplinario que trabajó en el caso, solicitando así el fin de la etapa de investigación. Ahora, el Juzgado de Garantías N° 7 es el encargado de revisar la solicitud y definir si se concreta la elevación a juicio oral contra el violento quijaneño.