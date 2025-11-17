¿Qué resultados necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

El empate ante Vélez dejó al equipo de Marcelo Gallardo en una posición delicada respecto a su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Aunque clasificó a los octavos del Torneo Clausura, "El Millonario" depende de terceros para acceder al certamen.

Con este resultado, River figura en la cuarta posición de la tabla anual, lo que no le garantiza un cupo directo a la competición continental. Ahora, su clasificación depende de un resultado externo: debe esperar que el campeón del Torneo Clausura sea uno de los siguientes equipos ; Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors, para tener acceso al puesto de repechaje que otorga la Libertadores.

Aun así, el acceso a los playoffs del Clausura también le dio una nueva chance. En caso de consagrarse campeón, el elenco de Núñez se clasificará de manera directa al máximo certamen continental.