El auge de Temu y Shein y la crisis en la industria textil nacional, más de 400 empresas cerradas

La industria textil atraviesa uno de sus peores momentos en años. De acuerdo con datos de la Fundación Protejer, la actividad cayó 20% interanual en septiembre y las fábricas trabajaron al 42% de su capacidad instalada, lo que refleja el profundo deterioro del sector.

El impacto ya se siente en el entramado productivo: cerraron 427 empresas textiles, de indumentaria, cuero y calzado, una merma que representa el 7% del sector. La pérdida de empleo también fue significativa, con 14.000 puestos menos, cerca del 12% del total.

Las importaciones crecieron de forma acelerada y se convirtieron en un factor determinante de la crisis. Ingresaron 292 mil toneladas de productos textiles e indumentaria, lo que marcó aumentos destacados en varios rubros:

Tejidos de punto: +140%

+140% Prendas: +166%

+166% Confecciones: +217%

+217% Hilados: +58%

+58% Tejidos planos: +58%

El fenómeno se da en paralelo al auge de compras puerta a puerta mediante plataformas como Shein y Temu, que desplazaron producción local y presionaron aún más sobre los precios. Desde Protejer advierten que muchas ventas actuales se realizan por debajo de los costos, lo que genera rentabilidad negativa para un sector ya golpeado.

Con dos años consecutivos de caídas, la industria textil encara un escenario complejo entre la baja demanda interna, la capacidad ociosa y la competencia importada a precios históricamente bajos.